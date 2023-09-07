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Спорт

Пушкиногорцы примут участие в финале Президентских спортивных игр

Команда пушкиногорских школьников представит Псковскую область в финале Президентских спортивных игр, которые пройдут в Анапе на базе Всероссийского детского центра «Смена» с 7 по 27 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В состав команды войдут 12 учеников Пушкиногорской школы имени А. С. Пушкина: Дарья Голубева, Егор Журавлев, Василина Кондратюк, Иннокентий Никитенко, Ульяна Никитенко, Артём Степанов, Алексей Пыталов, Валерия Цупрунова, Иван Гуцев, Елена Иванова, Никита Григорьев, Виктория Ильина. Возглавляет группу тренер Андрей Прудцовский.

Пушкиногорцы получили такое право благодаря успешному выступлению на областном этапе соревнований, который прошёл в мае. В общекомандной зачёте они обошли соперников из Дно, Невеля, Новосокольников, Великих Лук и Пскова.

Ученикам пушкиногорской школы будут противостоять более тысячи спортсменов из 85 субъектов. В программу соревнований войдут такие дисциплины, как баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика, настольный теннис, спортивное ориентирование, спортивный туризм, гандбол, плавание, регби, самбо и футбол.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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