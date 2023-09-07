Резкое похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 8 сентября
Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ожидается ветер западных направлений со скоростью два-семь метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +16 до +21 градуса.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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