Резкое похолодание ожидается в Псковской области в ночь на 8 сентября

12:18, 07 сентября 2023, ПАИ

Переменная облачность без существенных осадков ожидается в Псковской области 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ожидается ветер западных направлений со скоростью два-семь метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днём – от +16 до +21 градуса.

Атмосферное давление будет выше нормы.