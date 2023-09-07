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Спорт

Две команды из Псковской области примут участие в финале Президентских состязаний

Команда учащихся школы № 3 Порхова и Булынинской школы Великолукского района примут участие в финале Президентских состязаний, которые пройдут на базе Всероссийского детского центра «Орленок» в Краснодарском крае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото ПАИ. Фото носит иллюстративный характер.

Порховчане выступят среди городских классов-команд, а представители Великолукского района – среди сельских. Ранее обе команды стали победителями регионального этапа Президентских состязаний.

Спортсменам из Псковской области будут противостоять свыше 1,5 тысячи школьников из 87 субъектов России. Состязания пройдут в четырёх основных видах: спортивное многоборье, эстафетный бег, теоретический конкурс и творческий конкурс. Также в системе розыгрыша присутствуют дополнительные виды: бадминтон, баскетбол, волейбол, самбо, плавание, пулевая стрельба, спортивное ориентирование, футбол, спортивный туризм и шахматы.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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