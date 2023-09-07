Вещание радиостанций временно ограничат в Пскове в связи с ремонтными работами

14:06, 07 сентября 2023, ПАИ

Вещание радиостанций будет ограничено в Пскове из-за проведения ремонтных работ на радиомачте Псковского ОРТПЦ, которые будут проходить 13, 14, 15 и 20 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном радиотелевизионном передающем центре.

В связи с работами по замене грузоподъёмного блока на РТС Псков будут производиться отключения всех технических средств телерадиовещания.

Так, телерадиовещание прервётся 13, 14, 15 и 20 сентября с 9:00 по 18:00. В ОТРПЦ подчеркнули, что ремонтные работы будут стараться выполнить как можно быстрее, чтобы доставить псковичам меньше неудобств.