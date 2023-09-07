Два великолучанина украли дорожный каток с чужой дачи

14:21, 07 сентября 2023, ПАИ

Два жителя Великих Лук украли каток асфальтоукладчика с чужой дачи. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В феврале текущего года двое местных жителей днём пробрались на приусадебный участок дома в районе Рябики Великих Лук. Оттуда они украли металлические столбы, трубы, решётки, уголки и каток асфальтоукладчика. Причинённый ущерб составил 10 830 рублей.

Великолукский городской суд признал злоумышленников виновными в совершении кражи группой лиц по предварительному сговору (пункт «а» части 2 статьи 158 УК РФ).

Мужчины полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном, а также добровольно возместили весь ущерб. Суд назначил им наказание в виде 180 часов обязательных работ.