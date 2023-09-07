Школа, грусть, жёлтая листва – жители Великих Лук рассказали о своих ассоциациях с осенью

14:46, 07 сентября 2023, ПАИ

Жители Великих Лук рассказали в беседе с корреспондентом портала Luki-News, какие ассоциации у них вызывает осень.

Для большинства великолучан осень – это начало учёбы. «Дети в школу идут. Настроение хорошее, осеннее такое, я люблю осень», «Начало учебного года. Очень любил учиться в школе», – рассказывают участники опроса.

Для кого-то из жителей Великих Лук осень ассоциируется в первую очередь со временем, когда «деревья становятся красивей».

«Я ассоциирую именно с листвой: жёлтая, красная, всё такое красивое», – поделился один из великолучан.

Некоторые респонденты чаще всего осенью обращают внимание на погодные изменения: одни ждут бабье лето, а другие грустят и ассоциируют осень с дождём.

«Грусть, печаль, тоска. Потому что грустное время года, все унылые ходят», – отметил участник опроса.

Помимо этого, встречаются и те, для кого осень – это время самых радостных событий. Например, знакомство с будущим мужем, дни рождения друзей или повышение на работе.