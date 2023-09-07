Первенство Псковской области по велоспорту пройдёт в Великих Луках

15:27, 07 сентября 2023, ПАИ

Первенство Псковской области по велосипедному спорту памяти заслуженного тренера России А. Г. Сидорова пройдёт в Великих Луках с 8 по 10 сентября. Об этом пишет портал Luki-News.

8 сентября в 10:30 стартуют индивидуальные гонки на дистанциях в 5, 10 и 15 километров. В следующий соревновательный день пройдёт групповая гонка по кольцевой трассе. 10 сентября начнётся гонка критериум.

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