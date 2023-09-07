Митрополит Тихон вновь занял второе место в федеральном медиарейтинге «Псковской правды»

15:18, 07 сентября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон занял второе место в федеральном медиарейтинге политиков, чиновников и общественников Псковской области за август 2023 года. Рейтинг составила «Псковская правда» на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

В федеральном топ-10 медиаиндекс митрополита Тихона заметно подрос – до 3 082. Он снова занял второе место в рейтинге.

В региональном топ-30 медиарейтинга по итогам августа владыка поднялся на пять строчек, до третьего места, а его медиаиндекс вырос более чем в два раза – до 3 253 единиц.

Авторы исследования отмечают, что такой рост медиаиндекса митрополита Тихона стал возможен благодаря широкому освещению в региональных и федеральных СМИ 550-летия Псково-Печерского монастыря и многочисленных инфоповодов, с ним связанных: от установки в Печорах первого в России памятника бабушке, до открытия там же филиала Государственного Русского музея.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».