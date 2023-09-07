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Владимир Путин отметил работу физиков ПсковГУ по проекту «Сила ума»

Президент РФ Владимир Путин рассказал главе Киргизии Садыру Жапарову о проекте «Сила ума», авторами образовательного трека которого стали псковские учителя физики и сотрудники ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в вузе со ссылкой на пресс-службу президента РФ.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Беседа состоялась на церемонии по случаю начала строительства в Киргизии трёх школ с обучением на русском языке. Главы государств обсудили активно развивающееся сотрудничество двух стран в сфере науки и образования.

«Он (проект «Сила ума». – ПАИ) направлен на обучение школьников из дружественных нам государств – в том числе, разумеется, из Киргизии, это наш стратегический партнёр, – физико-математическим наукам на русском языке. Этот проект стартовал в 2022 году и уже привлёк большое внимание, поэтому принято решение увеличить набор на дополнительные занятия по физике и математике. С сентября почти 700 учащихся средних киргизских школ начнут углублённо изучать эти дисциплины», – отметил Владимир Путин. 

Образовательную программу для курса «Сила ума» разработали эксперты из России. Среди них – ведущие педагоги страны, победители профессиональных конкурсов и преподаватели вузов по физике и математике.

Авторами образовательного трека по физике стали учителя псковских школ и преподаватели ПсковГУ: кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ПсковГУ Светлана Панькова, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики Марина Иванова, методист по физике кафедры методики преподавания естественно-математических дисциплин «Псковский областной институт повышения квалификации работников образования» (ПОИПКРО)  Елена Пуденкова, а также учитель высшей категории, учитель физики в МБОУ «Стремуткинская средняя общеобразовательная школа Псковского района» Алексей Шмаев. Координирует работу псковской команды Михаил Яников, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры физики ПсковГУ. Команда подготовила комплект материалов по физике: рабочую тетрадь для ученика и методическое пособие учителя, а также серию увлекательных видеоуроков по темам курса.

Отметим, проект «Сила ума» стартовал при поддержке Министерства просвещения РФ в начале 2022/23 учебного года. Проект реализует Глазовский педагогический университет под руководством создателя этого проекта, а также автора целого ряда флагманских международных образовательных проектов последнего времени Арсения Парфёнова.

«Для проекта «Сила ума» такое внимание, безусловно, ценно. Мы благодарны главе государства за поддержку нашей инициативы и надеемся на продолжение и развитие проекта не только в 2023/24 учебном году, но и в дальнейшем будущем. Силы на продолжение точно есть», – отметил Арсений Парфёнов.

Участие в проекте «Сила ума» уже приняли более 1 000 школьников из пяти стран – Киргизии, Турции, Сербии, Таджикистана и Узбекистана. Авторы проекта помогают школьникам из разных стран разобраться в сложных предметах, начать применять знания на практике и пробудить интерес к науке. Сейчас проект «Сила ума» заканчивает обучение ещё нескольких десятков педагогов. Осенью они отправятся в зарубежные страны.

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