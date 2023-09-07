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Общество

Клиенты Tele2 смогут обменять минуты на билеты в музеи в семи городах России

Tele2, российский оператор мобильной связи, снова запускает культурный обмен и предлагает клиентам потратить накопленные минуты на билеты в музеи. Tele2 расширяет географию проекта, чтобы абоненты могли посетить музеи сразу в семи городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Туле. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Tele2.

Фото: ООО «Т2 Мобайл»

Tele2 совместно c Tiburon Research провела исследование и выявила, что в топ-4 самых популярных культурно-досуговых мест за последний год входят кинотеатры (70 %), музеи и выставки (58 %), дни города и городские праздники (51 %), театры (46 %). Поддерживая интерес клиентов к искусству, в начале 2023 года Tele2 реализовала свою уникальную механику «обмен минут» в партнёрстве с музеями Москвы и Санкт-Петербурга. Акция стала популярной у абонентов – они обменяли на билеты более 15 млн минут.

С 4 сентября Tele2 запускает вторую волну культурного обмена. Теперь минуты можно потратить в семи городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске и Туле. Принять участие в акции могут абоненты всех регионов – для этого нужно выбрать город и музей, обменять накопленные минуты в личном кабинете или приложении «Мой Tele2» на QR-код (билет) или промокод. Акция продлится до 9 октября 2023 года, а полученными промокодами или билетами важно воспользоваться до 23 октября.

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».

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