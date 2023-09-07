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Общество

Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»

Первую часть съёмок для своего нового фильма «Онегин» провёл в пространствах Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» режиссёр Сарик Андреасян. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Кинопоиск

Режиссёр известен проектами на современные темы, в том числе многочисленными спин-оффами и ремейками, вызывающими противоречивые отзывы специалистов и зрителей. Среди его работ сериалы «Чикатило», «Манюня», фильмы «Непрощённый», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Защитники» и другие.

Режиссёр обещает, что обращение к классическому первоисточнику – пушкинскому роману в стихах – будет максимально деликатным и уважительным.

  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»
  • Режиссёр «Чикатило» снимает в Псковской области фильм «Онегин»
    Фото: Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское»

Будущая лента анонсируется как мелодрама. В качестве сценариста указаны Александр Сергеевич Пушкин и Алексей Гравицкий, который написал сценарии к «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Чикатило», «История одного землетрясения», всего – к 29 фильмам.

Отдельные сцены для фильма «Онегин» снимали за околицей мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», на городище Савкино и в «Петровском» – музее-усадьбе Ганнибалов.

Актёрский состав пока сохраняется в тайне.

Премьера фильма запланирована на 7 марта 2024 года.

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