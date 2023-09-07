На улице Алмазной в Пскове будет одностороннее движение

18:14, 07 сентября 2023, ПАИ

Одностороннее движение вводится на улице Алмазной в Пскове с 8 сентября по 9 октября в связи с ремонтом дороги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Направление движения с 8 по 25 сентября будет установлено от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского, а с 26 сентября по 9 октября – в обратном направлении, уточнили в администрации Пскова.