На улице Алмазной в Пскове будет одностороннее движение
Одностороннее движение вводится на улице Алмазной в Пскове с 8 сентября по 9 октября в связи с ремонтом дороги. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.
Направление движения с 8 по 25 сентября будет установлено от улицы Чудской в сторону улицы Леона Поземского, а с 26 сентября по 9 октября – в обратном направлении, уточнили в администрации Пскова.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
07 сентября 2023
Александр Братчиков: Пешеходный фонтан – современный элемент городского пространства