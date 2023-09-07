Акцию «За достойный труд!» проведут псковские профсоюзы 7 октября

16:53, 07 сентября 2023, ПАИ

Проведение мероприятий, приуроченных к празднованию Всемирного дня действий «За достойный труд!», обсудили сегодня в Псковском облсовпрофе.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе профобъединения, региональный президиум поддержал решение исполнительного комитета Федерации независимых профсоюзов России о проведении Всемирного дня действий «За достойный труд!».

7 октября состоится заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также собрания в трудовых коллективах профсоюзов, обучающие семинары по тематике социального партнёрства.

«Мы с коллегами приняли сегодня ряд важных решений. Профсоюзы выступали и будут выступать за сохранение и создание новых рабочих мест, за индексацию заработной платы работающим гражданам, за комфортные и безопасные условия труда. Также профсоюзы сегодня готовы поддерживать и помогать участникам СВО», – отметил председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Кроме того, в рамках заседания принято решение о проведении благотворительного концерта «Всё для фронта! Всё для Победы!».