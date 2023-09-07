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Происшествия

Авиационную бомбу уничтожат в Псковском районе

Авиационную бомбу ФАБ-50 времён Великой Отечественной войны уничтожат в Псковском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Псковской области поступила информация о том, что в лесном массиве в районе деревни Соловьи Псковского района группа разминирования поисково-спасательного отряда Пскова обнаружила взрывоопасный предмет времён Великой Отечественной войны.

Сотрудники Невского Краснознамённого Ордена Жукова спасательного центра МЧС России имени Ленсовета обнаруженный предмет идентифицировали как авиационную бомбу ФАБ-50.

Находку транспортировали для последующего уничтожения путём контролируемого подрыва 7 сентября с 17:00 до 18:00.

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