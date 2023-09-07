Любители строить мини-сейды объявились в Изборске

17:57, 07 сентября 2023, ПАИ

Мини-сейды из камней появились у Словенских ключей, расположенных на территории музея-заповедника «Изборск», передаёт корреспондент ПАИ.

По словам местных жителей, ранее у Словенских ключей подобных композиций они не замечали. При этом некоторые отметили, что иногда видели единичные пирамиды в Изборской крепости.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











Значение композиций из положенных друг на друга камней различаются в зависимости от страны. Где-то с их помощью путешественники ограждали себя от злых чар троллей, где-то их строили на месте захоронения близких – как символ замещения души, ушедшей на небеса.

Более того, если какие-то мини-сейды окутаны тайнами и легендами, другие носят вполне бытовой характер. Подобным образом иногда общаются альпинисты: между камней они кладут записки, в которых пишут полезную информацию.

Также считается, что насыпь из сколов камушков – своеобразная примета на удачу в пути.

Напомним, прошлым летом псковичи заметили аналогичные постройки из камней на берегу реки Великой у Плоской башни.