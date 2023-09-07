Региональные награды вручила Вера Емельянова сотрудникам ВЛГАФК

18:08, 07 сентября 2023, ПАИ

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова побывала с рабочей поездкой в Великих Луках. Она посетила Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта (ВЛГАФК), приняла участие в заседании учёного совета и оценила экспонаты Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, сообщает газета «Наш путь».

На расширенном заседании учёного совета ВЛГАФК наградили отличившихся сотрудников. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова вручила благодарственные письма правительства региона и почётные грамоты областного спорткомитета преподавателям, научным сотрудникам, персоналу библиотеки и общежития – всем, кто причастен к жизни большой академии.

«Мы организуем исследования, помогаем в проведении исследований аспирантам и магистрантам. Приятно, что высоко ценят нашу работу, это стимул для дальнейшей деятельности», – поделился своими эмоциями младший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта Сергей Иванов.



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



Фото: газета «Наш путь»



















Вера Емельянова также посетила Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. В витринах уникальные экспонаты: футболки, кубки, медали, связанные с Олимпийскими играми, в которых принимали участие студенты и выпускники академии.

«Все выпускники, профессорско-преподавательский состав, сотрудники вкладывают частичку того, чтобы музей постепенно развивался», – рассказал декан ВЛГАФК, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Учреждение работает с 2015 года, и за это время с историей спорта региона смогли ознакомиться уже сотни школьников и студентов. Как отметили в газете, первый вице-губернатор по достоинству оценила оснащение музея и тот посыл, который несут экспонаты.

«Наши спортсмены за эти 50 лет отметились практически на всех картах олимпийских состязаний, на мировых спортивных аренах, и это выпускники Великолукской академии спорта. Мы гордимся тем, что имеем такое образовательное учреждение, гордимся ребятами, которые здесь учились, учатся и будут учиться, несомненно получая не просто хорошую профессиональную подготовку, квалификацию, но и путёвку в жизнь, а самое главное, прививку патриотизма и любви к своей родине. Когда наблюдаешь в музеях картины и информацию о них, то понимаешь, как давалась эта победа каждому из них. Вместе с ними мы ещё раз переживаем самые яркие минуты славы России», – отметила Вера Емельянова.