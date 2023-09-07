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Общество

Региональные награды вручила Вера Емельянова сотрудникам ВЛГАФК

Первый вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова побывала с рабочей поездкой в Великих Луках. Она посетила Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта (ВЛГАФК), приняла участие в заседании учёного совета и оценила экспонаты Музея спорта и олимпийского движения Псковского края, сообщает газета «Наш путь».

Фото: газета «Наш путь»

На расширенном заседании учёного совета ВЛГАФК наградили отличившихся сотрудников. От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова Вера Емельянова вручила благодарственные письма правительства региона и почётные грамоты областного спорткомитета преподавателям, научным сотрудникам, персоналу библиотеки и общежития – всем, кто причастен к жизни большой академии.

«Мы организуем исследования, помогаем в проведении исследований аспирантам и магистрантам. Приятно, что высоко ценят нашу работу, это стимул для дальнейшей деятельности», – поделился своими эмоциями младший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем физической культуры и спорта Сергей Иванов.

  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»
  • Награждение
    Фото: газета «Наш путь»

Вера Емельянова также посетила Музей спорта и олимпийского движения Псковского края. В витринах уникальные экспонаты: футболки, кубки, медали, связанные с Олимпийскими играми, в которых принимали участие студенты и выпускники академии.

«Все выпускники, профессорско-преподавательский состав, сотрудники вкладывают частичку того, чтобы музей постепенно развивался», – рассказал декан ВЛГАФК, директор Музея спорта и олимпийского движения Псковского края Дмитрий Белюков.

Учреждение работает с 2015 года, и за это время с историей спорта региона смогли ознакомиться уже сотни школьников и студентов. Как отметили в газете, первый вице-губернатор по достоинству оценила оснащение музея и тот посыл, который несут экспонаты.

«Наши спортсмены за эти 50 лет отметились практически на всех картах олимпийских состязаний, на мировых спортивных аренах, и это выпускники Великолукской академии спорта. Мы гордимся тем, что имеем такое образовательное учреждение, гордимся ребятами, которые здесь учились, учатся и будут учиться, несомненно получая не просто хорошую профессиональную подготовку, квалификацию, но и путёвку в жизнь, а самое главное, прививку патриотизма и любви к своей родине. Когда наблюдаешь в музеях картины и информацию о них, то понимаешь, как давалась эта победа каждому из них. Вместе с ними мы ещё раз переживаем самые яркие минуты славы России», – отметила Вера Емельянова.

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