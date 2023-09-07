Дополнительные научные исследования проведут в церкви Николы со Усохи в Пскове

18:02, 07 сентября 2023, ПАИ

Рабочее совещание состоялось в церкви Николы со Усохи в Пскове сегодня, 7 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области.

На выездном совещании специалисты рассмотрели вопрос о проведении работ по сохранению церкви XVI века – объекта культурного наследия федерального значения.

На объекте специалисты осмотрели шурфы, зондажи, раскрытые фундаменты ранних построек.

На совещании участники высказались о необходимости проведения дополнительных научных исследований.

Отметим, что в совещании приняли участие председатель и сотрудники комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области, руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)», настоятель прихода храма Святителя Николая (со Усохи) города Пскова, директор псковского института «Спецпроектреставрация», главный инженер подрядной организации «Августина», председатель совета Псковского областного отделения ВООПИК, вице-президент национального комитета ИКОМОС, заместитель директора НПЦ по охране памятников, директор Псковской областной археологической экспедиции.