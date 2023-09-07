Митрополит Тихон принял участие в открытии молодёжного центра в Луганске

18:11, 07 сентября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в открытии молодёжного пространства, созданного при поддержке Росмолодежи и правительства Москвы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Луганской Народной Республики.

Почетными гостями мероприятия стали первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, врио главы ЛНР Леонид Пасечник, руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева, а также главы министерств и ведомств ЛНР, представители вузов и школ, активисты молодежных общественных организаций.

«Это не просто дом молодежи, это дом ваших возможностей, потому что Россия сегодня – страна возможностей для каждого из вас. Уже сегодня в доме молодежи располагаются уникальные пространства для творчества, науки, работы школьных детских и студенческих организаций», — отметил Сергей Кириенко.