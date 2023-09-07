Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ведущие к Псково-Печерскому монастырю дороги отремонтировали в Печорском районе

В Печорском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок дороги, ведущие к Псково-Печерскому монастырю. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сообщается, что подрядчик завершил ремонт двух участков дороги Изборск – Печоры – граница с Эстонией протяженностью в 12 километров. На ремонт было выделено более 314 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, отремонтировано ещё два километра дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры, которая проходит по улице Заводской и через квартал Майский в Печорах. На работы было выделено более 40 миллионов рублей из областного бюджета.

На дорожных объектах заменено асфальтобетонное покрытие, восстановлены укрепленные части обочин и виражей, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины и откосы. Приведены в нормативное состояние автобусные остановки: заменена дорожная одежда на посадочных площадках, пандусах и тротуарах, установлены автопавильоны, скамейки и урны.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 сентября 2023

Строительство станции умягчения воды позитивно скажется на здоровье псковичей

07 сентября 2023

Зарплаты проиндексируют для сотрудников «Почты России» в Псковской области

07 сентября 2023

28 ранее закрытых в Псковской области почтовых отделений возобновят работу

07 сентября 2023

Рак прямой кишки выявили у 60-летнего псковича в ходе диспансеризации

07 сентября 2023

Александр Братчиков: Пешеходный фонтан – современный элемент городского пространства

07 сентября 2023

Более семи тысяч человек посетили выставку «Изборский хоровод»

07 сентября 2023

На улице Алмазной в Пскове будет одностороннее движение

07 сентября 2023

Митрополит Тихон принял участие в открытии молодёжного центра в Луганске


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...