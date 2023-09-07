Ведущие к Псково-Печерскому монастырю дороги отремонтировали в Печорском районе

18:17, 07 сентября 2023, ПАИ

В Печорском районе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» привели в порядок дороги, ведущие к Псково-Печерскому монастырю. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Сообщается, что подрядчик завершил ремонт двух участков дороги Изборск – Печоры – граница с Эстонией протяженностью в 12 километров. На ремонт было выделено более 314 миллионов рублей из федерального бюджета. Кроме того, отремонтировано ещё два километра дороги Неёлово – Кудина Гора – Печоры, которая проходит по улице Заводской и через квартал Майский в Печорах. На работы было выделено более 40 миллионов рублей из областного бюджета.

На дорожных объектах заменено асфальтобетонное покрытие, восстановлены укрепленные части обочин и виражей, отремонтированы водопропускные трубы, пересечения, примыкания и съезды, укреплены обочины и откосы. Приведены в нормативное состояние автобусные остановки: заменена дорожная одежда на посадочных площадках, пандусах и тротуарах, установлены автопавильоны, скамейки и урны.