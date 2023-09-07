Правительство Псковской области передало партию техники 76-й дивизии

18:28, 07 сентября 2023, ПАИ

Правительство Псковской области передало партию военной техники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, сообщает корреспондент ПАИ.

«Отрабатываем очередную заявку нашего комдива. Это то, что нужно сейчас в зоне СВО для выполнения боевых задач. Как и обещали, мы всегда рядом. Правительство Псковской области всегда будет помогать и поддерживать», - отметил губернатор Михаил Ведерников.

В частности, было передано пять квадрациклов на электрическом двигателе, 220 пар тактических перчаток, 15 тактических тентов с защитой от тепловизора, 300 тактических рюкзаков и другое оборудование.

Заместитель командующего ВДВ, генерал-майор Алексей Наумец поблагодарил власти Псковской области за постоянную своевременную поддержку. «Всё, что вы передаёте, спасает жизни солдатам. Огромное спасибо вам и вашей команде за работу, которую вы здесь ведёте», – сказал он.