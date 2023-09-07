В Госдуму внесли законопроект о тринадцатой пенсии

22:03, 07 сентября 2023, ПАИ

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внёс законопроект о выплате 13-й пенсии перед днём рождения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу политика.

«Один из главных праздников в жизни каждого человека – его день рождения – для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан», – говорится в тексте законопроекта.

Законопроект предусматривает пенсионную выплату всем категориям пенсионеров, работающим и неработающим получателям страховых пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению и военных пенсий.

Дополнительная пенсионная выплата устанавливается в том же размере, в котором гражданин получает пенсию на момент предоставления ему этой выплаты.