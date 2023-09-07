Студенты ПсковГУ участвуют в Кубке открытого чемпионата КВН в Витебске

22:50, 07 сентября 2023, ПАИ

Студент Института физико-математических наук и IT Илья Рубенков и студент колледжа ПсковГУ Артём Васильев принимают участие в Кубке открытого чемпионата команд КВН в Витебске. Ребята представляют университетскую команду «Плюс минус ноль». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Площадкой для проведения мероприятия выступает Витебский государственный университет имени Машерова.

Напомним, команда КВН ПсковГУ «Плюс минус ноль» вышла в финал прошлого чемпионата КВН.