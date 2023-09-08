Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Туманность Полумесяц и Юпитер сняли астрофотолюбители из Пскова

Туманность Полумесяц сфотографировал директор Псковского планетария Владимир Колпаков. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Удалось снять всего 20 кадров по пять минут (один из них пришлось выбросить из сложения). Очень надеюсь, что получится сегодня или в другой раз снять с кислородным фильтром и в итоге сложить цветную картинку. А пока так», – подписал фото Владимир Колпаков.

Фото Владимира Колпакова

NGC 6888, известная также как туманность Полумесяц – это космический пузырь диаметром около 25 световых лет, выдутый ветром от центральной яркой и массивной звезды.

Центральная звезда NGC 6888 является звездой Вольфа-Райе (WR 136). Звезда сбрасывает внешнюю оболочку с сильным звёздным ветром, масса выброшенного за десять тысяч лет вещества примерно равна массе Солнца. Сложная структура туманности, вероятно, возникла в результате взаимодействия сильного ветра с веществом, сброшенным звездой на предыдущих стадиях эволюции. Быстро сжигая ядерное топливо, звезда приближается к концу своей жизни, которая должна завершиться взрывом сверхновой. NGC 6888 находится в богатом туманностями созвездии Лебедя, на расстоянии около 5 тысяч световых лет.

А пскович Сергей Попов запечатлел Юпитер, самую большую планету Солнечной системы. «Сегодня был сиинг (речь о качестве атмосферы для съёмки. – ПАИ). Дали Юпитера немножко. Для нашей погоды норм», – написал астрофотолюбитель.

Фото Сергея Попова

Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Планета была известна людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и религиозных верованиях различных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца. 

Ряд атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные сияния – имеют масштабы, на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в атмосфере является Большое красное пятно – гигантский шторм, известный с XVII века.

Юпитер имеет, по крайней мере, 95 спутников. Самые крупные из которых – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

+ 22 градуса ожидается сегодня в Пскове

08 сентября 2023

Туманность Полумесяц и Юпитер сняли астрофотолюбители из Пскова

07 сентября 2023

Строительство станции умягчения воды готово на 65%

07 сентября 2023

Депутат предложил сделать бесплатным проезд одной остановки в транспорте

07 сентября 2023

Студенты ПсковГУ участвуют в Кубке открытого чемпионата КВН в Витебске

07 сентября 2023

Краеведческий проект «Твоя губерния» протестировали на печорских школьниках

07 сентября 2023

Стало известно, какие почтовые отделения отремонтируют в Псковской области

07 сентября 2023

Псковичей приглашают сделать прививку от гриппа


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...