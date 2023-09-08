Туманность Полумесяц и Юпитер сняли астрофотолюбители из Пскова

07:23, 08 сентября 2023, ПАИ

Туманность Полумесяц сфотографировал директор Псковского планетария Владимир Колпаков. Свой снимок он выложил в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

«Удалось снять всего 20 кадров по пять минут (один из них пришлось выбросить из сложения). Очень надеюсь, что получится сегодня или в другой раз снять с кислородным фильтром и в итоге сложить цветную картинку. А пока так», – подписал фото Владимир Колпаков.

NGC 6888, известная также как туманность Полумесяц – это космический пузырь диаметром около 25 световых лет, выдутый ветром от центральной яркой и массивной звезды.

Центральная звезда NGC 6888 является звездой Вольфа-Райе (WR 136). Звезда сбрасывает внешнюю оболочку с сильным звёздным ветром, масса выброшенного за десять тысяч лет вещества примерно равна массе Солнца. Сложная структура туманности, вероятно, возникла в результате взаимодействия сильного ветра с веществом, сброшенным звездой на предыдущих стадиях эволюции. Быстро сжигая ядерное топливо, звезда приближается к концу своей жизни, которая должна завершиться взрывом сверхновой. NGC 6888 находится в богатом туманностями созвездии Лебедя, на расстоянии около 5 тысяч световых лет.

А пскович Сергей Попов запечатлел Юпитер, самую большую планету Солнечной системы. «Сегодня был сиинг (речь о качестве атмосферы для съёмки. – ПАИ). Дали Юпитера немножко. Для нашей погоды норм», – написал астрофотолюбитель.

Наряду с Сатурном Юпитер классифицируется как газовый гигант. Планета была известна людям с глубокой древности, что нашло своё отражение в мифологии и религиозных верованиях различных культур: месопотамской, вавилонской, греческой и других. Современное название Юпитера происходит от имени древнеримского верховного бога-громовержца.

Ряд атмосферных явлений на Юпитере: штормы, молнии, полярные сияния – имеют масштабы, на порядки превосходящие земные. Примечательным образованием в атмосфере является Большое красное пятно – гигантский шторм, известный с XVII века.

Юпитер имеет, по крайней мере, 95 спутников. Самые крупные из которых – Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.