Борис Елкин напомнил псковичам об алгоритме голосования с помощью ДЭГ

08:18, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин в своем телеграм-канале напомнил псковичам об алгоритме голосования с помощью ДЭГ.

«Стартовал Единый день голосования! Если вы подали заявку на участие в дистанционном электронном голосовании, то можете отдать свой голос только онлайн. Для этого необходимо зайти на портал ДЭГ vybory.gov.ru, авторизоваться через Госуслуги и подтвердить личность кодом из смс», - написал глава города.

Так будет получен доступ к электронным бюллетеням. Останется поставить галочку напротив выбранного кандидата и нажать кнопку «Проголосовать», напомнил он.

Есть три дня с 8 по 10 сентября. Можно голосовать с любого устройства круглосуточно - даже ночью. «Но зачем откладывать на потом то, что можно сделать сразу», - отметил Борис Елкин.