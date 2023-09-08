Самую вредную кашу назвала гастроэнтеролог

08:55, 08 сентября 2023, ПАИ

Гастроэнтеролог Диляра Лебедева объяснила, почему каша с молоком является не лучшим вариантом для завтрака, и с какой крупой надо быть осторожнее. Об этом пишет «Российская газета».

Речь о манке. По сути, эта крупа - побочный продукт, который остается после производства пшеничной муки. Манка почти не содержит витаминов и минералов, отметила гастроэнтеролог.

При этом манка содержит глютен, поэтому не подходит людям с его непереносимостью и при аутоиммунных заболеваниях.

Кроме того, манная каша не содержит клетчатки и на 85% состоит из быстрых углеводов. Неслучайно медики сравнивают манную крупу с такими продуктами, как сахар или белая мука. Они не дают организму никаких питательных веществ, зато повышают уровень глюкозы в крови и способствуют развитию сахарного диабета.

Высокий гликемический индекс и большая калорийность делают манную кашу самой опасной для здоровья среди всех круп, сходятся во мнении медики.

Не стоит увлекаться и кашами на молоке. «Если есть крупы с молоком, уровень сахара в крови повышается и инсулина нужно еще больше», - подчеркнула Диляра Лебедева, добавив, что низкоуглеводные продукты с достаточным количеством белка и жира предпочтительны на завтрак.