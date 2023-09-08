Только 54% псковичей смогли уйти в отпуск одновременно со второй половиной – опрос

09:06, 08 сентября 2023, ПАИ

Взять отпуск одновременно со своей второй половиной в этом году получилось у 54 % респондентов. 30 % хотели бы отдохнуть вдвоём, но взять отпуск в одно время по разным причинам не удалось. 4 % признались, что не состыковывали отпуска и не планируют этого, так как не хотят отдыхать вместе. Таковы данные опроса сервиса SuperJob.

Чаще остальных берут отпуск в одно время с любимыми псковичи моложе 34 лет (65 %). Респонденты, состоящие в официальном браке, согласовывают отпуска чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы (54 и 47 % соответственно).

