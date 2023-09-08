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Общество

Пять тысяч псковичей привились от гриппа в городской поликлинике

Пять тысяч псковичей привились в Псковской городской поликлинике и её филиалах с начала вакцинации. Об этом сообщила главный врач медучреждения Галина Невалённая в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

Она сообщила, что на данный момент в городскую поликлинику доставлено 25 тысяч вакцин, пять тысяч из которых уже использованы. Всего в Псковскую область уже поступило 83 710 вакцин. При этом ожидаются и последующие поступления вакцины.

«Мы получили вакцину в конце августа и сразу же приступили к вакцинации. За неделю с небольшим наша городская поликлиника сделала уже около пяти тысяч прививок. Вообще, в начале вакцинации мы отмечаем достаточно активное обращение граждан», – рассказала Галина Невалённая.

Привиться можно в любых отделениях Псковской городской поликлиники и в мобильных пунктах вакцинации, которые находятся на втором этаже ТЦ «Империал» и на парковке «Семейного Магнита» на улице Труда. Кроме этого, поликлиника принимает коллективные заявки от предприятий на вакцинацию.

По словам Галины Невалённой, в ближайшие полтора месяца самое благоприятное время для вакцинации, поскольку ещё нет роста заболеваемости респираторными и вирусными заболеваниями. «Вакцинация продлится до конца года. Также мы ожидаем вторую волну заболеваний в конце февраля – начале марта», – уточнила главврач.

Прививать псковичей будут универсальной вакциной «Совигрипп», которая даст оптимальную защиту от наиболее вероятных штаммов гриппа.

По всем вопросам о вакцинации можно позвонить в кол-центр городской поликлиники (8 8112) 29-90-28.

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