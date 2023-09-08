+22 градуса ожидается сегодня в Пскове

09:18, 08 сентября 2023, ПАИ

8 сентября в Псковской области ожидается переменная облачность без осадков. Днём будет дуть северный ветер. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Температура днём составит от +18 до +23 градусов, ночью – от +4 до +9 градусов. В Пскове температура днём от +20 до +22 градусов, ночью – от +7 до +9 градусов. В Великих Луках температура днём от +20 до +22 градусов, ночью – от +6 до +8 градусов.