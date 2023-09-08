Псковские гребцы стали призёрами первенства Новгородской области

10:35, 08 сентября 2023, ПАИ

Псковские спортсмены стали призёрами открытого первенства Новгородской области по гребле на байдарках и каноэ на длинных дистанциях, которое прошло в Великом Новгороде 6 сентября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил один из тренеров спортсменов Андрей Семёнов.

В соревнованиях приняли участие 113 юных спортсменов из Великого Новгорода, Пскова и Тверской области.

Псковскую команду представляли 11 воспитанников спортивной школы «Ника».

Золото на дистанции 2 000 метров среди юношей 2012–2013 годов рождения взял пскович Максим Тарасов. На дистанции 5 000 метров среди юношей 2010–2011 годов рождения первым стал псковский спортсмен Никита Полатовский. Серебро здесь также ушло псковичу Дмитрию Остренко. Среди юниорок 2008–2009 годов рождения на дистанции 5 000 метров бронзовую награду получила Ксения Игнатьева.

Также Андрей Семёнов отдельно отметил псковичей, которые немного не дотянулись до пьедестала почёта. Владимир Бебекин уступил в упорной борьбе за третье место и стал четвёртым. Также Сергей Поляков и Даниил Иванов заняли пятое и шестое места соответственно.

«Все наши ребята проявили характер, волю к победе и показали достойный уровень спортивной подготовки», – подытожил Андрей Семёнов.

Тренируют ребят Григорий Захаров и Андрей Семёнов.

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