Александр Котов проголосовал на выборах губернатора с помощью ДЭГ

09:56, 08 сентября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал на губернаторских выборах с помощью дистанционного электронного голосования сегодня, 8 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня с утра стартовало голосование на самых важных, самых главных выборах нашего региона – выборах губернатора Псковской области. Я голосовал прямо на своём рабочем месте, зарегистрировавшись на электронное дистанционное голосование. Всё это очень быстро, удобно, занимает совершенно небольшое количество времени», – отметил председатель Собрания.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.