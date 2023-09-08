Участники СВО голосуют на выборах губернатора Псковской области

10:46, 08 сентября 2023, ПАИ

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, голосуют на выборах губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

«С честью исполнили свой гражданский долг!» – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.