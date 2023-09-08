Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Участники СВО голосуют на выборах губернатора Псковской области

Военнослужащие, находящиеся в зоне СВО, голосуют на выборах губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области

«С честью исполнили свой гражданский долг!» – отметили в облизбиркоме.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 сентября 2023

Елена Даньшова: Я всегда принимаю участие в выборах любого уровня

08 сентября 2023

Илья Стрелков: Штаб общественного наблюдения фиксирует очень высокую явку на ДЭГ

08 сентября 2023

Глава Опочецкого района проголосовал на выборах губернатора

08 сентября 2023

Участники СВО голосуют на выборах губернатора Псковской области

08 сентября 2023

Галина Невалённая проголосовала на выборах губернатора

08 сентября 2023

Андрей Козлов отметил максимальное удобство онлайн-голосования на выборах

08 сентября 2023

30% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

08 сентября 2023

Александр Котов проголосовал на выборах губернатора с помощью ДЭГ


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...