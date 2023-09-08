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Политика

Глава Пушкиногорского района проголосовала на выборах губернатора

Глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова проголосовала на выборах губернатора Псковской области с помощью дистанционного электронного голосования, сообщает газета «Пушкинский край».

Фото: газета «Пушкинский край»

«В этом году жители нашей области имеют возможность проголосовать дистанционно: 52 120 заявлений подано на участие в дистанционном электронном голосовании. Из них 934 избирателя нашего района! Если ранее вы подали заявление на дистанционное электронное голосование, то можете проголосовать с телефона или компьютера. Дистанционно голосовать можно даже ночью, но до 20:00 10 сентября! Приглашаю всех посетить избирательные участки. А тем, кто подал заявление на ДЭГ, не забыть проголосовать!» – написала глава района на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование

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