Соревнования среди лыжников-гонщиков пройдут в Островском районе

11:32, 08 сентября 2023, ПАИ

Чемпионат и первенство Псковской области по общей физической подготовке среди лыжников-гонщиков пройдут в деревне Смоленке Островского района на базе АНО СОЦ «Юность» с 29 сентября по 1 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Соревнования пройдут в девяти возрастных категориях. Победителей и призёров определят, исходя из лучшего технического результата, и наградят кубками, медалями и грамотами.

30 сентября пройдут гонки на лыжероллерах в свободном стиле на 3, 5 и 10 километров. 1 октября начнутся соревнования по кроссу, где будут представлены дистанции 1 000, 2 000 и 4 000 метров.

Предварительные заявки на участие принимают до 29 сентября.

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