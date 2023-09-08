Более 1,5 млн рублей украли мошенники у опочан

11:01, 08 сентября 2023, ПАИ

Более 1,5 миллиона рублей похитили мошенники у жителей Опочецкого района в августе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Мошенники звонили своим жертвам и сообщали о якобы произошедшем ДТП с участием их родственников, требовали денежные средства для лечения пострадавших в происшествии.

В одном случае жительница Опочки перевела мошенникам 700 тысяч рублей, трое других потерпевших – более 200 тысяч рублей. Всего же опочане передали в руки мошенникам более 1,5 миллиона рублей.

Следственные органы МО МВД России «Опочецкий» по всем фактам возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).

Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и шести лет соответственно.