Более 1,5 млн рублей украли мошенники у опочан
Более 1,5 миллиона рублей похитили мошенники у жителей Опочецкого района в августе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Мошенники звонили своим жертвам и сообщали о якобы произошедшем ДТП с участием их родственников, требовали денежные средства для лечения пострадавших в происшествии.
В одном случае жительница Опочки перевела мошенникам 700 тысяч рублей, трое других потерпевших – более 200 тысяч рублей. Всего же опочане передали в руки мошенникам более 1,5 миллиона рублей.
Следственные органы МО МВД России «Опочецкий» по всем фактам возбудили уголовные дела по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере) и части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).
Санкции этих статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти и шести лет соответственно.