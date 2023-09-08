Галина Невалённая проголосовала на выборах губернатора

10:41, 08 сентября 2023, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники, депутат Псковской гордумы Галина Невалённая проголосовала на выборах губернатора региона с помощью ДЭГ. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Я проголосовала сразу с самого утра по телефону через госуслуги с помощью ДЭГ. Быстро, удобно! Сделаем выбор вместе!» – отметила Галина Невалённая.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.