Кубок Псковской области по велоспорту пройдёт 23 и 24 сентября

10:53, 08 сентября 2023, ПАИ

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвящённый памяти велопутешественника Глеба Травина, пройдёт 23 и 24 сентября. Об этом сообщается в группе соревнований в соцсети «ВКонтакте».

Первый соревновательный день пройдёт в Печорах в парке «Треугольник». Гонка стартует в 15:00. Второй день начнётся в посёлке Палкино, где пройдут три заезда на 10, 30 и 60 километров.

Соревнования пройдут в восьми возрастных категориях. Призёров наградят дипломами, медалями и кубками.

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