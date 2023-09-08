Туман ожидается в Псковской области 9 сентября
Переменная облачность без осадков ожидается в Псковской области 9 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью и утром местами прогнозируется туман. Будет дуть ветер переменных направлений со скоростью 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +4 до +9 градусов, днём – от +20 до +25 градусов.
Атмосферное давление будет выше нормы.
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08 сентября 2023
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