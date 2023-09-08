Монтажник сломал рёбра при падении с моста в Псковской области
Монтажник сломал рёбра при падении с моста в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Государственной инспекции труда в регионе.
Во время строительства моста монтажник ЖБС занимался демонтажем железобетонных свай. При выполнении работ он упал с высоты и получил тяжёлые травмы. У 52-летнего работника диагностированы ушиб головы, вывих левой ключицы, закрытая травма грудной клетки, перелом рёбер, множественные ушибы и травматический шок.
Проводится расследование несчастного случая.
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