Соревнования по гребле пройдут в Пскове 10 сентября

11:02, 08 сентября 2023, ПАИ

Второй кубок Михаила Самарина по гребле на байдарках и каноэ пройдёт в Пскове 10 сентября. Об этом сообщается в группе спортшколы «Ника» в соцсети «ВКонтакте».

Парад открытия начнётся в 10:00. Спортсмены будут преодолевать дистанции в 500 и 200 метров.

В соревнованиях примут участие спортсмены четырёх возрастных групп: 2007–2008 годов рождения, 2009–2010 годов рождения, 2011–2012 годов рождения, а также участники 2013 года рождения и младше.

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