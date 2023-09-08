Глава Опочецкого района проголосовал на выборах губернатора

11:21, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Опочецкого района Юрий Ильин проголосовал на выборах губернатора Псковской области, сообщает газета «Красный маяк».

Отметим, что проголосовал глава района с помощью дистанционного электронного голосования.

«Это наиболее быстрый, удобный и надёжный способ реализовать своё избирательное право. Сайт доступен, работает быстро и чётко, не требует особых усилий», – добавил Юрий Ильин.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.