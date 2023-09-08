Карантин по бешенству отменён в Великолукском районе
Карантин по бешенству снят с территории эпизоотического очага в деревне Поречье Великолукского района. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.
В населённом пункте специалисты провели все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, вакцинацию животных, дезинфекцию очага, подворовые обходы населения с целью вакцинации и проведения разъяснительной работы об опасности бешенства.
По состоянию на 8 сентября в Псковской области остаётся один активный очаг по бешенству.
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