Глава Великолукского района проголосовал на выборах губернатора

12:55, 08 сентября 2023, ПАИ

Глава Великолукского района Алексей Кузьмин проголосовал на выборах губернатора Псковской области, сообщает газета «Наш путь».

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«Ровно в 8:00 отдал свой выбор за кандидата в губернаторы Псковской области на сайте», – отметил Алексей Кузьмин.

Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Началось трёхдневное голосование за кандидатов на выборах губернатора региона, главы Псковского района, а также в представительные органы местного самоуправления в десяти муниципалитетах области.

Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.