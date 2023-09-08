Ресурсный центр отправит оборудование для подготовки к отопительному сезону в Херсонской области

11:28, 08 сентября 2023, ПАИ

Ресурсный центр добровольчества Псковской области отправит оборудование для подготовки к отопительному сезону в Херсонской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Алеся Михачёва.

«Псковские «Теплосети» к отопительному сезону передают в министерство строительства и ЖКХ Херсонской области сварочные аппараты, болгарки и прочее необходимое оборудование», – отметила Алеся Михачёва.