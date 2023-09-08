Фестиваль колокольного звона пройдёт в Пскове

11:51, 08 сентября 2023, ПАИ

III Псковский фестиваль колокольного звона пройдёт в Пскове 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

В День памяти князя Александра Невского звонари из Пскова и других городов России будут звонить на самых древних псковских колокольнях:

с 11:30 до 11:45 – церковь Михаила и Гавриила Архангелов с Городца;

с 12:00 до 12:15 – церковь Покрова Пресвятой Богородицы от Торгу;

с 12:30 до 12:15 – церковь Успения Пресвятой Богородицы с Полонища;

с 13:15 до 13:30 – храм Димитрия Солунского в Поле;

с 14:00 до 14:30 – храм Александра Невского;

с 15:00 до 15:20 – храм св. Жен-Мироносиц;

с 15:30 до 15:50 – церковь Успения Божией Матери с Пароменья;

в 17:00 – храм Василия Великого на Горке.

Завершит фестиваль общий звон участников с колокольни храма Василия на Горке, где жители и гости города смогут насладиться выступлениями мастеров колокольного искусства, примерить на себя роль звонаря в рамках мастер-классов для детей и взрослых.

Звоны будут сопровождаться выступлениями творческих коллективов города и ярмаркой псковских ремесленников. В программе выступления также ансамбль «Сказ», ансамбль гусляров «Лель», танцевальный коллектив «Юность» и другие.

Концерт пройдёт в Детском парке на площади у храма Василия Великого на Горке в 17:00.

Отметим, что III Псковский фестиваль колокольного звона проходит в рамках проекта «Возрождение звонарного мастерства Псковского края» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проектного офиса «Команда 2018», Псковской епархии Русской православной церкви, администрации Пскова и ресурсного центра добровольчества Псковской области.