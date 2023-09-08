Из-за «успешного бизнеса» псковичка лишилась более 200 тысяч рублей

12:21, 08 сентября 2023, ПАИ

Очередной случай мошенничества произошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, к полицейским обратилась 28-летняя местная жительница. Девушка рассказала, что несколько дней общалась с неизвестным собеседником, который предложил псковичке дополнительный доход через маркетплейс. Потерпевшая решила довериться звонившему и вложить в «успешный бизнес» личные средства – более 200 тысяч. Их девушка перевела на реквизиты карт, которые ей сообщил злоумышленник. Однако обещанный доход псковичка так и не получила, а когда поняла, что звонивший – мошенник, обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Расследование продолжается.