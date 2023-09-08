Электрические провода украл из домов в Опочецком районе белорус

12:12, 08 сентября 2023, ПАИ

Опочецкие полицейские раскрыли кражи из двух частных домов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

63-летний мужчина и 54-летняя женщина обратились в полицию и заявили о кражах из частных домов на улице Садовой и Полярной. Неизвестный сорвал замки и проник в оба здания, а после этого забрал оттуда электрические провода.

Полицейским удалось установить подозреваемого в хищении. Им оказался ранее неоднократно судимый 35-летний гражданин Белоруссии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Продолжается выяснение всех обстоятельств хищения.