Самая масштабная выставка картин откроется в Пскове 28 сентября

12:17, 08 сентября 2023, ПАИ

Выставка произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север-ХIII» откроется в Пскове 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском областном центре народного творчества.

Участниками выставки станут художники и мастера из республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Кировской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей.

В экспозицию войдут до полутора тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного творчества, монументального и храмового искусств, созданные за последние пять лет.

По итогам выставки «Российский Север-ХIII» эксперты отберут лучшие произведения, которые будут представлены на Всероссийской художественной выставке «Россия» в 2024 году.

Выставка пройдёт одновременно на нескольких площадках Пскова: в Псковском областном центре народного творчества, Доме ремёсел, Дворе Постникова, Доме офицеров, Псковской областной универсальной научной библиотеке, Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени В. А. Каверина, выставочном зале Псковского регионального отделения Союза художников России.

Псковичи и гости города смогут посетить экспозиции до 28 октября.

Отметим, что выставка такого масштаба пройдёт в Пскове впервые и станет одним из ярких и знаменательных событий культурной афиши Псковской области и всего Северо-Западного региона.

Организаторами выставки произведений художников Северо-Западного федерального округа «Российский Север-ХIII» выступили правительство Псковской области и Всероссийская творческая общественная организация «Союз художников России» при поддержке Министерства культуры РФ.