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Культура

В музей-усадьбу «Любенск» в Плюсском районе подарили вещи эпохи Римского-Корсакова

В музей-усадьбу «Любенск» в Плюсском районе подарили вещи эпохи композитора Николая Римского-Корсакова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

Здесь и далее фото Псковского музея

Накануне два дарителя передали в музей несколько предметов мебели, чернильный набор, книги и словари, которые принадлежат периоду жизни композитора.

Подарок музей получил от Ольги Логиновой – внучки Семёна Леонова, жителя деревни Любенск. Она передала буфет, предположительно первой четверти XX века. Первично исследовав предмет, музейщики не исключают его принадлежность к самой усадьбе того периода, когда в ней жил великий композитор. Косвенные признаки указывают на это, и специалисты музея надеются, что буфет окажется настоящей мемориальной вещью.

Ещё один даритель – исследователь истории флота, капитан II ранга в отставке Владимир Фотуньянц – привёз в музей энциклопедию и словари, а также подборку художественных изданий конца XIX – начала XX веков. Все книги хранились в его личной библиотеке. Одновременно Владимир Николаевич передал музейщикам кресло, вешалку для одежды, стул-табурет к роялю и несколько предметов чернильного прибора – чернильницу, нож для бумаг, подсвечники.

«Сейчас идут проектные работы, потом начнётся активный процесс реставрации, – пояснила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. – А потом надо будет не просто восстанавливать экспозицию, а необходимо воссоздавать атмосферу русской усадьбы того времени, когда здесь жил великий композитор. И всё это будет складываться из маленьких кусочков мозаики, среди которых достойное место займут те предметы, которые мы имели счастье получить от неравнодушных людей. И они помогут нам сохранить в веках память о человеке, воспевшем русскую землю».

Напомним, пожар в усадьбе Римского-Корсакова произошёл 2 июля в 2022 году. Самой серьёзной потерей в результате пожара в усадьбе Римского-Корсакова в деревне Любенск стала мемориальная мебель. В результате пожара утрачены более тысячи экспонатов

 

 

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