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Культура

«Ночь музеев» проходит в Пскове

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • «Ночь музеев» проходит в Пскове
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Главная тема праздника – «Герои». С 18:30 начали работу интерактивные зоны: «Дружина князя Довмонта», «Петровские потехи», «Лагерь Воеводы Шуйского», «Псковский купец – удалец и молодец», «Гроза 12-го года», «Науки юношей питают», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде и спорте!» и прочие.

В 19:00 стартовало торжественное открытие праздника. Выступает коллектив классического танца «Щелкунчик», а Никита Филаретов исполняет песни военных лет и советской эстрады.

С 20:00 в выставочных залах музея пройдут мини-экскурсии. В 21:30 начнётся концерт кавер-группы «Радио Бэнд».

Ранее была опубликована программа мероприятий акции в музее-заповеднике «Изборск». Увидеть её можно по ссылке.

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