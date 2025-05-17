«Ночь музеев» проходит в Пскове

19:25, 17 мая 2025, ПАИ

Ежегодная всероссийская акция «Ночь музеев» стартовала в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

















Главная тема праздника – «Герои». С 18:30 начали работу интерактивные зоны: «Дружина князя Довмонта», «Петровские потехи», «Лагерь Воеводы Шуйского», «Псковский купец – удалец и молодец», «Гроза 12-го года», «Науки юношей питают», «Дорогому другу привет», «Геройский Енисейский полк», «Партизанскими тропами», «К новым победам в труде и спорте!» и прочие.

В 19:00 стартовало торжественное открытие праздника. Выступает коллектив классического танца «Щелкунчик», а Никита Филаретов исполняет песни военных лет и советской эстрады.

С 20:00 в выставочных залах музея пройдут мини-экскурсии. В 21:30 начнётся концерт кавер-группы «Радио Бэнд».

Ранее была опубликована программа мероприятий акции в музее-заповеднике «Изборск». Увидеть её можно по ссылке.