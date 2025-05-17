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Пушкинские чтения пройдут в «Михайловском» в августе

Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» анонсирует августовские Михайловские Пушкинские чтения и приглашает псковичей и жителей других регионов принять в них участие в качестве докладчиков или слушателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Павел Бунин. Портрет Пушкина. Из фондов музея-заповедника «Михайловское»

Традиционная конференция приурочена к 201-й годовщине приезда поэта в родовое имение, в так называемую северную ссылку. Те время и место, по сути, стали для Пушкина временем и местом духовного преображения и, вопреки обстоятельствам, невероятного творческого подъёма, отметили в музее.

Для того, чтобы обозначить общее направление работы предстоящих чтений, в музее выбрали три строки из написанного здесь же, в Михайловского восьмистишия 1825 года «Всё в жертву памяти твоей…»: «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...». Среди тем, которые организаторы конференции предлагают к обсуждению, такие как: «Произведения А.С. Пушкина, написанные в Михайловском. К 200-летию создания»; «Но ты - губерния Псковскáя…». А.С. Пушкин и Псковский край»; «А.С. Пушкин и декабристы»; «Пушкинские традиции в литературе»; «Русский язык: от А.С. Пушкина до наших дней»; «Венок А.С. Пушкину в русской и зарубежной культуре (кино, живопись, театр, музыка)», многие другие. Кроме того, добавили в музее, в нынешнем году мы можем говорить о «юбилеях» ряда пушкинских шедевров: о 200-летии со дня создания, например, стихотворений «К***» («Я помню чудное мгновенье...») и «Зимний вечер», поэмы «Граф Нулин» и трагедии «Борис Годунов», многих других произведений Пушкина.

«Также нельзя не вспомнить о некоторых событиях двухсотлетней давности - событиях, которые имели особое значение для Пушкина: издание Первой главы романа «Евгений Онегин», выход в свет сборника «Стихотворения Александра Пушкина», встречи с Иваном Пущиным, Антоном Дельвигом, Анной Керн, Александром Горчаковым, и, наконец, окончание царствования Александра I и восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге», - отмечают организаторы конференции.

Богат текущий год и на юбилейные и просто круглые даты, связанные с людьми из близкого окружения поэта. Перечень этих дат-ориентиров, а также другие подробности, важные для потенциальных участников предстоящих Михайловских Пушкинских чтений, можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Специалистам → Конференции, семинары → Научно-практическая конференция «...И голос лиры вдохновенной... / И славы блеск, и мрак изгнанья, / И светлых мыслей красота...».

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